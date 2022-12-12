السعودية: «أوبك بلس» تعمل من منظور اقتصادي

أكد وزير الطاقة السعودي، الأمير عبدالعزيز بن سلمان، أمس، أن «مجموعة (أوبك بلس) تعمل من منظور اقتصادي، ولا تدخل في الجوانب السياسية»، مشيراً إلى أن «التطورات العالمية أثبتت صحة قرارات (أوبك بلس)».

وقال في ملتقى الميزانية 2023 المنعقد في العاصمة السعودية الرياض، إن «أوبك بلس» نجحت في تجاوز جميع التحديات الجيوسياسية وجائحة «كورونا»، موضحاً أن المجموعة تجاوزت الكثير من الضغوط، وتضع الحفاظ على السوق في المقام الأول.

وشدد وزير الطاقة السعودي على أن مجموعة «أوبك بلس» حريصة على الحد من تقلبات الأسواق، معلناً أن «أوبك بلس» لديها برامج ورؤية ومستهدفات للحفاظ على سوق الطاقة.

وأكد الوزير الحرص على مشاركة كل أعضاء «أوبك بلس» في قرارات المجموعة. وقال: «نسعى في (أوبك بلس) لأن نكون منظمين للسوق كما يحدث من البنوك المركزية».

ولفت إلى أن «المجهود الجماعي لـ(أوبك بلس) هو المحقق لما نسميه معجزة في عام 2020».