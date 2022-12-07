الذهب يربح دولارين في التعاملات الفورية

ارتفعت أسعار الذهب العالمية خلال تداولات اليوم، لتربح أكثر من دولارين في التعاملات الفورية.



وزادت أسعار المعدن الأصفر في المعاملات الفورية بنسبة 0.11% أو ما يعادل 2.01 دولار لتصل إلى 1772.88 دولار للأونصة، وفقا لبيانات الأسواق العالمية بحلول الساعة "09:11 صباحاً بتوقيت الإمارات".



وارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم شهر فبراير 2023 بما نسبته 0.12% تعادل 2.2 دولار لتصل إلى 1784.65 دولار للأونصة.



وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة بنسبة 0.51% إلى 22.44 دولار للأوقية، وارتفع البلاديوم 0.58% إلى 1859.28 دولار، في حين انخفض البلاتين بنسبة 0.19% إلى 997.3 دولار.