الذهب يربح دولارين في التعاملات الفورية

ارتفعت أسعار الذهب العالمية خلال تداولات اليوم، لتربح أكثر من دولارين في التعاملات الفورية.

وزادت أسعار المعدن الأصفر في المعاملات الفورية بنسبة 0.12% أو ما يعادل 2.13 دولار لتصل إلى 1770.93 دولار للأونصة، وفقا لبيانات الأسواق العالمية بحلول الساعة "10:01 صباحاً بتوقيت الإمارات".

وارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم شهر فبراير 2023 بما نسبته 0.08% تعادل 1.45 دولار لتصل إلى 1782.8 دولار للأونصة.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة بنسبة 0.56% إلى 22.54 دولار للأوقية، وارتفع البلاديوم 0.32% إلى 1888.53 دولار، في حين انخفض البلاتين بنسبة 0.34% إلى 1003.5 دولار.