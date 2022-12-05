10 دولارات مكاسب الذهب في التعاملات الفورية

ارتفعت أسعار الذهب العالمية خلال تداولات اليوم، لتربح أكثر من 10 دولارات في التعاملات الفورية.



وزادت أسعار المعدن الأصفر في المعاملات الفورية بنسبة 0.59% تعادل 10.74 دولار ليصل إلى 1808.62 دولار وذلك بحلول الساعة 09:25 صباحاً بتوقيت الإمارات".



وارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم شهر فبراير 2023 بما نسبته 0.64% تعادل 11.5 دولار لتصل إلى 1821.1 دولار للأونصة.



وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة بنسبة 1.26% إلى 23.54 دولار للأوقية، ونما البلاتين بنسبة 0.32% إلى 1029.7 دولار، وارتفع البلاديوم بنحو 0.92% إلى 1921.53 دولار.