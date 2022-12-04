"أوبك بلس" تبقي على مستويات إنتاج النفط الحالية دون تغيير

أقر المشاركون في الاجتماع الرابع والثلاثين للدول الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للبترول ومن خارجها "أوبك بلس" الذي عقد عبر الاتصال المرئي، الإبقاء على مستويات إنتاج النفط الحالية دون تغيير، وذلك تماشيًا مع قرار "أوبك بلس" الصادر عن الاجتماع الوزاري الثالث والثلاثين للمجموعة، والذي بُني على اعتبارات السوق فقط، حيث أكد المتعاملون في السوق والصناعة البترولية أنه كان الإجراء الضروري والصحيح لتحقيق استقرار أسواق البترول العالمية، والتزاما بنهج الاستباقية والمبادرة.

وأكدت الدول الأعضاء في "أوبك بلس" مجددا، استعدادها للاجتماع في أي وقت، واتخاذ المزيد من الإجراءات الفورية لمعالجة أي تطورات في السوق، لدعم توازن أسواق البترول واستقرارها، متى ما تطلب الأمر.

وأقرت "أوبك بلس" إعادة تأكيد قرار الاجتماع الوزاري العاشر للدول الأعضاء المنعقد في 12 إبريل 2020 الذي أُيّد في الاجتماعات اللاحقة، بما في ذلك الاجتماع الوزاري التاسع عشر للمجموعة، المُنعقد في 18 يوليو 2021 والاجتماع الوزاري الثالث والثلاثين للمجموعة، المُنعقد في 5 أكتوبر 2022.

كما أقر المشاركون في اجتماع "أوبك بلس" تعديل وتيرة الاجتماعات الشهرية للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج، لتكون كل شهرين، مع منح اللجنة صلاحية عقد اجتماعات إضافية، أو طلب عقد الاجتماع الوزاري للدول الأعضاء في أوبك بلس، في أي وقت، للتعامل مع أي تطورات في السوق، متى ما تطلب الأمر.

وأكد المشاركون مجددا أهمية الالتزام التام بالاتفاق وآلية التعويض، والاستفادة من فترة التمديد المعتمدة في الاجتماع الوزاري الثالث والثلاثين لأوبك بلس.

وتم الاتفاق على عقد الاجتماع الوزاري الخامس والثلاثين للدول الأعضاء في "أوبك بلس" في 4 يونيو 2023 والاجتماع السابع والأربعين للجنة الرقابة في 1 فبراير 2023.