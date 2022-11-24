6 دولارات مكاسب الذهب في التعاملات الفورية

ارتفعت أسعار الذهب العالمية خلال تداولات اليوم، لتربح أكثر من 6 دولارات في التعاملات الفورية.



وزادت أسعار المعدن الأصفر في المعاملات الفورية بنسبة 08:50 صباحاً بتوقيت الإمارات.



وارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم شهر ديسمبر بما نسبته 0.6% تعادل 10.5 دولار لتصل إلى 1755.95 دولار للأونصة.



وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة بنسبة 1.21% إلى 21.62 دولار للأوقية، ونما البلاتين بنسبة 0.03% إلى 1006.3 دولار، وارتفع البلاديوم بنحو 0.72% إلى 1900 دولار.