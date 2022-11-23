5 دولارات خسائر الذهب في التعاملات الفورية

تراجعت أسعار الذهب العالمية خلال تداولات اليوم، لتخسر أكثر من 5 دولارات في التعاملات الفورية.



ونزلت أسعار المعدن الأصفر في المعاملات الفورية بنسبة 0.33% أو ما يعادل 5.68 دولار لتصل إلى 1734.46 دولار للأونصة، وفقا لبيانات الأسواق العالمية بحلول الساعة "09:05 صباحاً بتوقيت الإمارات".



وانخفضت العقود الآجلة للذهب تسليم شهر ديسمبر بما نسبته 0.31% تعادل 5.25 دولار لتصل إلى 1734.65 دولار للأونصة.



وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة بنسبة 0.45% إلى 20.95 دولار للأوقية، ونزل البلاتين بنسبة 0.11% إلى 998.4 دولار، في حين ارتفع البلاديوم بنحو 0.65% إلى 1869.53 دولار.