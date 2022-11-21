5 دولارات خسائر الذهب في التعاملات الفورية

تراجعت أسعار الذهب العالمية خلال تداولات اليوم، لتخسر أكثر من 5 دولارات في التعاملات الفورية.

ووفقا لبيانات الأسواق العالمية، نزلت أسعار المعدن الأصفر في المعاملات الفورية بنسبة 0.3 % أو ما يعادل 5.21 دولار لتصل إلى 1745.62 دولار للأونصة.

وانخفضت العقود الآجلة للذهب تسليم شهر ديسمبر بما نسبته 0.42% تعادل 7.45 دولار لتصل إلى 1746.95 دولار للأونصة.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة بنسبة 1.12% إلى 20.76 دولار للأوقية، وانخفض البلاديوم بنحو 1.37% إلى 1920.28 دولار، ونزل البلاتين بنسبة 0.84% إلى 978.25 دولار.