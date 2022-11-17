5 دولارات خسائر الذهب في التعاملات الفورية

تراجعت أسعار الذهب العالمية خلال تداولات اليوم، لتخسر أكثر من 5 دولارات في التعاملات الفورية.



ووفقا لبيانات الأسواق العالمية، نزلت أسعار المعدن الأصفر في المعاملات الفورية بنسبة 0.32% أو ما يعادل 5.76 دولار لتصل إلى 1768.43 دولار للأونصة، وذلك بحلول الساعة "12:07 ظهراً بتوقيت الإمارات".



فيما انخفضت العقود الآجلة للذهب تسليم شهر ديسمبر بما نسبته 0.3% تعادل 5.3 دولار لتصل إلى 1770.45 دولار للأونصة.



وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة بنسبة 1.07% إلى 21.29 دولار للأوقية، وانخفض البلاديوم بنحو 0.95% إلى 2060.02 دولار، في حين ارتفع البلاتين بنسبة 0.02% إلى 1016.05 دولار.