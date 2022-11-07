الذهب يتراجع من أعلى مستوى بـ 3 أسابيع.. والدولار يستعيد بعض مكاسبه

تراجعت أسعار الذهب، اليوم، من أعلى مستوى لها في ثلاثة أسابيع في الجلسة السابقة، مع استعادة الدولار الأميركي بعض مكاسبه، مما جعل السبائك المسعرة بالدولار الأميركي أكثر تكلفة لحاملي العملات الأخرى.

انخفض الذهب في التعاملات الفورية بنسبة 0.4 بالمئة إلى 1672.99دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0449 بتوقيت جرينتش. وارتفع المعدن النفيس 3 بالمئة يوم الجمعة مع تراجع الدولار بنسبة 2 بالمئة تقريبا بعد أن أنعشت بيانات الوظائف الأمريكية الآمال في أن يكون مجلس الاحتياطي أقل تشددا في رفع أسعار الفائدة مستقبلا.

واستقرت العقود الآجلة للذهب الأميركي عند 1676.30 دولار.

قال مات سيمبسون المحلل في سيتي إندكس إن من المعتاد رؤية الأسعار تتراجع مقابل حركة كبيرة من الجلسة السابقة، فالذهب يتراجع مع ارتفاع الدولار على نحو طفيف.

واستعاد مؤشر الدولار بعض الخسائر ليرتفع بنسبة 0.2 بالمئة.

أشار أربعة من صانعي السياسة في مجلس الاحتياطي الاتحادي، الجمعة، إلى أنهم ما زالوا يفكرون في رفع سعر الفائدة بشكل أقل في اجتماعهم المقبل بشأن السياسة النقدية.