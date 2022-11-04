18 دولاراً مكاسب الذهب في التعاملات الفورية
ارتفعت أسعار الذهب العالمية خلال تداولات اليوم، لتربح أكثر من 18 دولاراً في التعاملات الفورية.
ووفقا لبيانات الأسواق العالمية، ارتفعت أسعار المعدن الأصفر في المعاملات الفورية بنسبة 1.15% أو ما يعادل 18.86 دولار لتصل إلى 1648.45 دولار للأونصة، وذلك بحلول الساعة "10:07 صباحاً بتوقيت الإمارات".
فيما زادت العقود الآجلة للذهب تسليم شهر ديسمبر ما نسبته 1.2% تعادل 19.75 دولاراً لتصل إلى 1650.5 دولار للأونصة.
وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة بنسبة 1.84% إلى 19.78 دولار للأوقية، وزاد البلاتين بنسبة 0.87% إلى 931.5 دولار، في حين ارتفع البلاديوم بنحو 1.07% إلى 1814.78 دولار.
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