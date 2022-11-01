مكاسب الذهب تتجاوز 4 دولارات في المعاملات الفورية

ارتفعت أسعار الذهب العالمية خلال تداولات اليوم، لتربح أكثر من 4 دولارات في المعاملات الفورية.



ووفقا لبيانات الأسواق العالمية، ارتفعت أسعار المعدن الأصفر في المعاملات الفورية بنسبة 0.25% أو ما يعادل 4.12 دولار لتصل إلى 1637.81 دولار للأونصة، وذلك بحلول الساعة "08:13 صباحاً بتوقيت الإمارات".



فيما زادت العقود الآجلة للذهب تسليم شهر ديسمبر بنسبة هامشية بلغت 0.01% تعادل 0.2 دولار لتصل إلى 1640.85 دولار للأونصة.



وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة بنسبة 1.39% إلى 19.38 دولار للأوقية، وصعد البلاديوم بنحو 0.98% إلى 1853.78دولار، في حين زاد البلاتين بنسبة 0.41% إلى 936.2 دولار.