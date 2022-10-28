خسائر الذهب تتجاوز 12 دولاراً في المعاملات الفورية

تراجعت أسعار الذهب العالمية خلال تداولات اليوم، لتخسر أكثر من 12 دولاراً في المعاملات الفورية.



ووفقا لبيانات الأسواق العالمية، انخفضت أسعار المعدن الأصفر في المعاملات الفورية بنسبة 0.77% أو ما يعادل 12.75 دولار لتصل إلى 1650.76 دولار للأونصة، وذلك بحلول الساعة "12:56 مساءً بتوقيت الإمارات".



في حين نزلت العقود الآجلة للذهب تسليم شهر ديسمبر بنسبة بلغت 0.68% تعادل 11.2 دولار لتصل إلى 1654.4 دولار للأونصة.



وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة بنسبة 1.52% إلى 19.19 دولار للأوقية، وهبط البلاديوم بنحو 0.62% إلى 1926.28 دولار، وانخفض البلاتين بنسبة 1.1% إلى 956.75 دولار.