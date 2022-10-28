الشروط النهائية لدخول سيارات المصريين بالخارج و"تحويلات المصريين" وقمة السوبر.. الأبرز في صحف الجمعة المصرية



تناولت الصحف المصرية الصادرة صباح اليوم، عدداً من الأخبار الهامة تستعرضها "الإمارات اليوم" على النحو التالي:

• صحيفة الأهرام

- وزير المالية: الحزمة الاجتماعية الجديدة لمواجهة غلاء المعيشة

صرح وزير المالية المصري الدكتور محمد معيط، بأنه تنفيذا للتكليفات الرئاسية الصادرة للحكومة فى الجلسة الختامية للمؤتمر الاقتصادى، تم تدبير 67.3 مليار جنيه لصرف حزمة الحماية الاجتماعية الإضافية اعتبارا من الشهر المقبل؛ بما يُسهم في تخفيف حدة الموجة التضخمية العالمية غير المسبوقة عن المواطنين، وإقرار 300 جنيه منحة استثنائية شهرية لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، بتكلفة سنوية 32 مليار جنيه؛ لمواجهة غلاء المعيشة، وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

وأوضح الوزير أن التكلفة السنوية لعلاوة غلاء المعيشة الاستثنائية تبلغ 16.4 مليار جنيه، ويستفيد العاملون بالهيئات العامة الاقتصادية بهذه العلاوة ويبلغ عددهم نحو 336 ألف موظف بتكلفة سنوية 1.2 مليار جنيه، كما يستفيد منها نحو 250 ألفا من العاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، بتكلفة سنوية 900 مليون جنيه.

وأشار الوزير إلى أن إقرار 300 جنيه علاوة استثنائية للعاملين والموظفين يرفع الحد الأدنى للأجور إلى 3 آلاف جنيه شهريا، وزيادة الحد الأدنى لكل الدرجات الوظيفية بالدولة بقيمة 300 جنيه، موضحا أن هناك مشروع قانون يتضمن رفع حد الإعفاء الضريبي لجميع العاملين بالدولة والقطاع الخاص بنسبة 25% من 24 ألف جنيه إلى 30 ألف جنيه سنويا.

• صحيفة الشروق

- خبيرة مصرفية: من المتوقع ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج بعد قرارات المركزي

توقعت الخبيرة المصرفية، ونائب رئيس بنك مصر السابق الدكتورة سهر الدماطي، ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج عن القيمة التي وصلت إليها سابقا "31 مليار دولار" خلال العام الماضي، وذلك بعد قرارات المركزي اليوم.

وأضافت أن سعر العملات الأجنبية في البنوك المصرية؛ أصبح موازيا لسعر السوق السوداء، لافتة إلى أن تخوف أو إحجام البعض عن التحويلات في الفترة السابقة؛ كان نتيجة لوجود فارق سعري بين البنك والسوق الخارجي.

وأضافت أن القرار سوف يساهم في زيادة التحويلات الخارجية والعملات الأجنبية؛ نظرا لمصداقية السعر المحدد طبقا لآلية العرض والطلب، مؤكدة أنه لا يوجد أسعار أعلى من تلك المحددة في البنوك.

• صحيفة اليوم السابع

- 4 شروط نهائية لمشروع قانون استيراد السيارات للمصريين بالخارج

أعلنت وزارة المالية المصرية الشروط النهائية للاستفادة من مشروع قانون استيراد السيارات للمصريين المغتربين المقيمين بالخارج، فور إقراره من مجلس النواب وهى كالآتى:

1- يجب أن يكون هناك حساب بنكى فى الدولة المقيم بها المغترب ومضى على فتحه وبه الرصيد الذى سيتم تحويله 3 أشهر على الأقل قبل تاريخ صدور قانون استيراد السيارات للمصريين المغتربين .



2- يجب أن تكون السيارة المراد استيرادها لمصر من نفس البلد التى يقيم بها المغترب؛ وذلك للاستفادة من المزايا والتيسيرات التى يتضمنها هذا القانون للمصريين المقيمين بالخارج، بإعفاء سياراتهم من الضرائب والجمارك عند دخولها مصر.



3- يحق للمصري الذي له إقامة سارية في الخارج، استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصيّ، معفاة من الضرائب والرسوم التي كان يتعيّن أداؤها للإفراج عن السيارة، بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة، وضريبة الجدول، وذلك وفقا للقواعد والأحكام المنصوص عليها في هذا القانون، مقابل سداد مبلغ نقدي بالعملة الأجنبية، لا يستحق عنه عائد، يحول من الخارج لصالح وزارة المالية على أحد الحسابات المصرفية التي يحددها القرار المنصوص عليه بالمادة (٨) من هذا القانون، بنسبة ١٠٠٪ من قيمة جميع الضرائب والرسوم، التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة، بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول .



4- ينص مشروع القانون على أن يتم استرداد المبلغ النقدي الذي تم تحويله لصالح وزارة المالية بعد مرور خمس سنوات من تاريخ السداد، بذات القيمة بالمقابل المحلي للعملة الأجنبية المسدد بها بسعر الصرف المُعلن وقت الاسترداد.

• صحيفة أخبار اليوم

- الزمالك والأهلي "قمة مصرية على الأراضي الإماراتية".. لمن السوبر

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة صوب ملعب هزاع بن زايد بمدينة العين الإماراتية، عندما يلتقي الزمالك والأهلي في مباراة القمة على لقب كأس السوبر المصري.

خوض الزمالك المباراة باعتباره بطل الدورى والكأس فى الموسم الماضى بينما يلعب الأهلى باعتباره وصيف بطولتى الدورى والكأس.

ووفقاً للائحة المسابقات فإن مباراة السوبر تقام بين بطلي الدوري الممتاز وكأس مصر، أو بين حامل لقب درع الدوري مع وصيف المسابقة ذاتها حال تتويج بطل الدوري ببطولة كأس مصر في نفس النسخة.

- وزير التموين: تشديد الرقابة لمنع احتكار وحجب السلع عن المواطنين

أصدر وزير التموين والتجارة الداخلية المصري الدكتور على المصيلحي، توجيهاً وزارياً يقضى بتشديد الرقابة على المنافذ التموينية والأسواق ومناطق الإنتاج وحلقات التداول.

ونص التوجيه الوزاري على تشديد الرقابة والمتابعة من كافة الأجهزة الرقابية لمواجهة اى عمليات احتكارية او حجب السلع الأساسية الهامه والضرورية للمواطنين.

• صحيفة المصري اليوم

- بعد ارتفاع سعر الفائدة والدولار.. سعر الذهب يشهد ارتفاعاً مؤقتاً

شهد سعر الذهب في مصر، اليوم الجمعة، 28 أكتوبر 2022، ارتفاعا مؤقتاً، بعد الصعود الذي سجله سعر شراء الدولار داخل البنك المركزي المصري بنحو 22.8503 للشراء، وعند البيع 22.9600، بالإضافة لارتفاع الدولار الجمركي إلى 19.31 جنيه.

وبلغ سعر الذهب في مصر، اليوم:



- عيار 24 سجل 1302.75 جنيها (شراء)، و1297.25 للبيع، بالإضافة لوضع زيادة بقيمة 45 جنيهًا على كل غرام.

- الذهب عيار 21 سجّل 1140 جنيهًا (شراء)، وسجل 1135 للبيع، مع وضع ما بين 40- 60 جنيهًا على كل جرام.

- وسجل عيار 18 للشراء 977.25 جنيهاً، و972.75 للبيع، بالإضافة لوضع زيادة بقيمة ما بين 80- 120 جنيهًا على كل غرام.

- وسجل سعر الذهب عيار 14 نحو 640 جنيها، وسعر الجنيه الذهب 8040 جنيه.



• صحيفة الوطن

- شرم الشيخ تنتهي من إنشاء أول محطة لشحن أتوبيسات الكهرباء في الشرق الأوسط

أعلن محافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة، الانتهاء من أول محطة شحن الأتوبيسات بالكهرباء في مصر والشرق الأوسط بشرم الشيخ، موضحًا أن المحطة جاهزة للافتتاح بعد استكمال كابلات الكهرباء والشواحن.

وقال المحافظ في تصريح خاص لـ «الوطن»، إن المدينة استقبلت 260 أتوبيسًا قبل قمة المناخ، موضحاً أن الاتوبيسات صديقة للبيئة وصناعة مصرية 100%، وجرى تركيب الهوية البصرية على الأتوبيسات.



• موقع مصراوي

- كيف تشتري شهادة بفائدة 17.25% خلال إجازة البنوك؟

بدأت فروع بنوك الأهلي المصري ومصر والقاهرة بيع الشهادة مرتفعة العائد التي تصل إلى 17.25% من أمس الخميس، كما تم إتاحة شراؤها من خلال خدمة الإنترنت البنكي بحسب موظفي خدمة العملاء في 3 بنوك.

ويعني كلام موظفي خدمة العملاء، أنه يمكن شراء الشهادة عبر الانترنت البنكي والموبايل البنكي، خلال أيام العطلة الرسمية للبنوك، اليوم الجمعة وغداً السبت.

وبدءا من الأحد المقبل، يمكن للعملاء شراء الشهادة من فروع البنوك الثلاثة الأهلي المصري، ومصر، والقاهرة.

وطرحت البنوك الثلاثة، الخميس، شهادات ادخارية جديدة لمدة 3 سنوات، وذلك عقب ارتفاع سعر الفائدة والدولار.

وارتفع "سعر كريدور" في البنك المركزي الى 13.25٪ للإيداع و14.25% للإقراض كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 13.75٪.