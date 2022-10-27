خسائر الذهب تناهز 3 دولارات في المعاملات الفورية

تراجعت أسعار الذهب العالمية خلال تداولات اليوم، لتخسر أكثر من 3 دولارات في المعاملات الفورية.

ووفقا لبيانات الأسواق العالمية، انخفضت أسعار المعدن الأصفر في المعاملات الفورية بنسبة 0.19% أو ما يعادل 3.03 دولار لتصل إلى 1661.86 دولار للأونصة، وذلك بحلول الساعة "03:54 مساءً بتوقيت الإمارات".

في حين نزلت العقود الآجلة للذهب تسليم شهر ديسمبر بنسبة بلغت 0.22% تعادل 3.6 دولار لتصل إلى 1665.65 دولار للأونصة.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة بنسبة 1.940.67% إلى 19.36 دولار للأوقية، وهبط البلاديوم بنحو 0.23% إلى 1962.53 دولار، وانخفض البلاتين بنسبة 0.88% إلى 953.95 دولار.