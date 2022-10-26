الذهب يعزز مكاسبه ويربح 20 دولاراً في المعاملات الفورية

ارتفعت أسعار الذهب العالمية خلال تداولات اليوم، لتربح أكثر من 20 دولاراً في المعاملات الفورية.



ووفقا لبيانات الأسواق العالمية، زادت أسعار المعدن الأصفر في المعاملات الفورية بنسبة 1.21% أو ما يعادل 20.04 دولار لتصل إلى 1673.46 دولار للأونصة، وذلك بحلول الساعة "12:07 مساءً بتوقيت الإمارات".



في حين زادت العقود الآجلة للذهب تسليم شهر ديسمبر بنسبة بلغت 1.18% تعادل 19.45 دولار لتصل إلى 1677.5 دولار للأونصة.



وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة بنسبة 1.94% إلى 19.72 دولار للأوقية، وصعد البلاديوم بنحو 2.57% إلى 1967.78 دولار، ونما البلاتين بنسبة 1.77% إلى 936 دولار.

