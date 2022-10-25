أسعار الذهب تربح دولارين في المعاملات الفورية

ارتفعت أسعار الذهب العالمية خلال تداولات اليوم، لتربح أكثر من دولارين في المعاملات الفورية.

ووفقا لبيانات الأسواق العالمية، زادت أسعار المعدن الأصفر في المعاملات الفورية بنسبة 0.16% أو ما يعادل 2.56 دولار لتصل إلى 1651.99 دولار للأونصة، وذلك بحلول الساعة "08:07 صباحاً بتوقيت الإمارات".

في حين زادت العقود الآجلة للذهب تسليم شهر ديسمبر بنسبة بلغت 0.11% تعادل 1.85 دولار لتصل إلى 1655.95 دولار للأونصة.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة بنسبة 0.41% إلى 19.26 دولار للأوقية، وصعد البلاديوم بنحو 0.94% إلى 1985.5 دولار، في حين هبط البلاتين بنسبة 0.06% إلى 928.3 دولار.