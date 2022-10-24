أسعار الذهب تتراجع 7 دولارات في المعاملات الفورية

تراجعت أسعار الذهب العالمية خلال تداولات اليوم، لتخسر أكثر من 7 دولارات في المعاملات الفورية.

ووفقا لبيانات الأسواق العالمية، انخفضت أسعار المعدن الأصفر في المعاملات الفورية بنسبة 0.43% أو ما يعادل 7.26 دولار لتصل إلى 1650.61 دولار للأونصة، وذلك بحلول الساعة "11:38 صباحاً بتوقيت الإمارات".

في حين انخفضت العقود الآجلة للذهب تسليم شهر ديسمبر بنسبة بلغت 0.09% تعادل 1.55 دولار لتصل إلى 1654.6 دولار للأونصة.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة بنسبة 0.36% إلى 19.13 دولار للأوقية، وصعد البلاديوم بنحو 0.57% إلى 2029 دولار، في حين هبط البلاتين بنسبة 0.13% إلى 935.5 دولار.