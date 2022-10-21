الذهب يتخلى عن جانب من مكاسبه ويخسر 7 دولارات

تراجعت أسعار الذهب العالمية خلال تداولات اليوم، لتتخلي عن جانب من مكاسبها في الجلسة الماضية بعدما فقدت أكثر من 7 دولارات.

ووفقا لبيانات الأسواق العالمية، انخفضت أسعار المعدن الأصفر في المعاملات الفورية بنسبة 0.45% أو ما يعادل 7.29 دولار لتصل إلى 1620.98 دولار للأونصة، وذلك بحلول الساعة "09:28 صباحاً بتوقيت الإمارات".

في حين انخفضت العقود الآجلة للذهب تسليم شهر ديسمبر بنسبة بلغت 0.72% تعادل 11.85 دولار لتصل إلى 1624.95 دولار للأونصة.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة بنسبة 1.16% إلى 18.47 دولار للأوقية، فيما هبط البلاتين بنسبة 0.54% إلى 909.8 دولار، وتراجع البلاديوم بنحو 0.61% إلى 2054.77 دولار.