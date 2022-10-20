مكاسب الذهب تتجاوز 8 دولارات في المعاملات الفورية

ارتفعت أسعار الذهب العالمية خلال تداولات اليوم، لتربح أكثر من 8 دولارات.



ووفقا لبيانات الأسواق العالمية، زادت أسعار المعدن الأصفر في المعاملات الفورية بنسبة 0.52% أو ما يعادل 8.6 دولار لتصل إلى 1637.82 دولار للأونصة، وذلك بحلول الساعة "03:35 صباحاً بتوقيت الإمارات".



في حين انخفضت العقود الآجلة للذهب تسليم شهر ديسمبر بنسبة بلغت 0.49% تعادل 8.05 دولار لتصل إلى 1643.85 دولار للأونصة.



وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة بنسبة 1.87% إلى 18.7 دولار للأوقية، فيما صعد البلاتين بنسبة 1.37% إلى 893.4 دولار، وزاد البلاديوم بنحو 1.2% إلى 2019.5 دولار.

