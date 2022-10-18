مكاسب الذهب تتجاوز 8 دولارات في المعاملات الفورية

ارتفعت أسعار الذهب العالمية خلال تداولات اليوم، لتربح أكثر من 8 دولارات.



ووفقا لبيانات الأسواق العالمية، زادت أسعار المعدن الأصفر في المعاملات الفورية بنسبة 0.49% أو ما يعادل 8.17 دولاراً لتصل إلى 1658.85 دولار للأونصة، وذلك بحلول الساعة "08:32 صباحاً بتوقيت الإمارات".



وفي حين انخفضت العقود الآجلة للذهب تسليم شهر ديسمبر بنسبة بلغت 0.02% تعادل 0.25 دولار لتصل إلى 1663.75 دولار للأونصة.



وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة بنسبة 0.69% إلى 18.84 دولار للأوقية، فيما صعد البلاتين بنسبة 0.74% إلى 922.7 دولار، وزاد البلاديوم بنحو 1.52% إلى 2022 دولار.