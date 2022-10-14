أسعار الذهب ترتفع عالمياً بأكثر من 3 دولارات

ارتفعت أسعار الذهب العالمية خلال تداولات اليوم، لتربح أكثر من 3 دولارات في المعاملات الفورية.



ووفقا لبيانات الأسواق العالمية، زادت أسعار المعدن الأصفر في المعاملات الفورية بنسبة 0.21% أو ما يعادل 3.61 دولار لتصل إلى 1669.86 دولار للأونصة، وذلك بحلول الساعة "09:48 صباحاً بتوقيت الإمارات".



في حين هبطت العقود الآجلة للذهب تسليم شهر ديسمبر بنسبة بلغت 0.09% تعادل 1.45 دولار لتصل إلى 1675.5 دولار للأونصة.



وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة بنسبة 0.58% إلى 19.02 دولار للأوقية، فيما صعد البلاتين بنسبة 0.85% إلى 906.5 دولار، وزاد البلاديوم بنحو 1.16% إلى 2137.02 دولار.