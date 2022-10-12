أسعار الذهب ترتفع عالمياً بأكثر من 8 دولارات

ارتفعت أسعار الذهب العالمية خلال تداولات اليوم، لتربح أكثر من 8 دولارات في المعاملات الفورية.

ووفقا لبيانات الأسواق العالمية، زادت أسعار المعدن الأصفر في المعاملات الفورية بنسبة 0.5% أو ما يعادل 8.02 دولار لتصل إلى 1674.2 دولار للأونصة، وذلك بحلول الساعة "10:41 صباحاً بتوقيت الإمارات".

في حين هبطت العقود الآجلة للذهب تسليم شهر ديسمبر بنسبة بلغت 0.31% تعادل 5.3 دولار لتصل إلى 1680.7 دولار للأونصة.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة بنسبة 1.13% إلى 19.29 دولار للأوقية، فيما ارتفع البلاتين بنسبة 0.83% إلى 895.6 دولار، وزاد ارتفع البلاديوم بنحو 2.31% إلى 2179.02 دولار.