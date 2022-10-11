أسعار الذهب تتراجع عالمياً بأكثر من 3 دولارات

تراجعت أسعار الذهب العالمية خلال تداولات اليوم، لتفقد أكثر من 3 دولارات في المعاملات الفورية.



ووفقا لبيانات الأسواق العالمية، نزلت أسعار المعدن الأصفر في المعاملات الفورية بنسبة 0.19% أو ما يعادل 3.19 دولار لتصل إلى 1664.96 دولار للأونصة، وذلك بحلول الساعة "09:47 صباحاً بتوقيت الإمارات".



وهبطت العقود الآجلة للذهب تسليم شهر ديسمبر بنسبة بلغت 0.22% تعادل 3.75 دولار لتصل إلى 1671.45 دولار للأونصة.



وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة بنسبة 0.88% إلى 19.44 دولار للأوقية، ونزل البلاتين بنسبة 0.44% إلى 897.25 دولار، في حين ارتفع البلاديوم بنحو 0.08% إلى 2184.77 دولار.