أسعار الذهب تتراجع عالمياً بأكثر من 7 دولارات

تراجعت أسعار الذهب العالمية خلال تداولات اليوم، لتفقد أكثر من 7 دولارات في المعاملات الفورية.



ووفقا لبيانات الأسواق العالمية، نزلت أسعار المعدن الأصفر في المعاملات الفورية بنسبة 0.46% أو ما يعادل 7.78 دولار لتصل إلى 1687.21 دولار للأونصة، وذلك بحلول الساعة "09:16 صباحاً بتوقيت الإمارات".



وهبطت العقود الآجلة للذهب تسليم شهر ديسمبر بنسبة بلغت 0.89% تعادل 15.15 دولار لتصل إلى 1694.15 دولار للأونصة.



وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة بنسبة 2.41% إلى 19.76 دولار للأوقية، ونزل البلاتين بنسبة 0.74% إلى 908.7 دولار، في حين انخفض البلاديوم بنحو 0.52% إلى 2186.02 دولار.