أسعار الذهب تتراجع عالمياً بنحو دولارين
تراجعت أسعار الذهب العالمية خلال تداولات اليوم، لتفقد نحو دولارين في المعاملات الفورية.
ووفقا لبيانات الأسواق العالمية، نزلت أسعار المعدن الأصفر في المعاملات الفورية بنسبة 0.13% أو ما يعادل 2.01 دولار لتصل إلى 1710.85 دولار للأونصة، وذلك بحلول الساعة "11:46 صباحاً بتوقيت الإمارات".
وهبطت العقود الآجلة للذهب تسليم شهر ديسمبر بنسبة بلغت 0.12% تعادل 2.05 دولار لتصل إلى 1718.65 دولار للأونصة.
وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة بنسبة 0.52% إلى 20.77 دولار للأوقية، وزاد البلاتين بنسبة 0.64% إلى 927.85 دولار، في حين انخفض البلاديوم بنحو 0.45% إلى 2265.27 دولار.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news