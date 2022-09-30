أسعار الذهب ترتفع عالمياً بأكثر من 4 دولارات

ارتفعت أسعار الذهب العالمية خلال تداولات اليوم، لتربح أكثر من 4 دولارات.

ووفقا لبيانات الأسواق العالمية، صعدت أسعار المعدن الأصفر في المعاملات الفورية بنسبة 0.26% أو ما يعادل 4.42 دولار لتصل إلى 1665.02 دولار للأونصة، وذلك بحلول الساعة "09:23 صباحاً بتوقيت الإمارات".

وارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم شهر ديسمبر بنسبة بلغت 0.26% تعادل 4.3 دولار لتصل إلى 1672.9 دولار للأونصة.