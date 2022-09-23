بأكثر من دولارين.. تراجع أسعار الذهب عالمياً
تراجعت أسعار الذهب العالمية خلال تداولات اليوم، لتفقد أكثر من دولارين في المعاملات الفورية.
ووفقا لبيانات الأسواق العالمية، نزلت أسعار المعدن الأصفر في المعاملات الفورية بنسبة 0.13% أو ما يعادل 2.13 دولار لتصل إلى 1669.2 دولار للأونصة، وذلك بحلول الساعة "08:52 صباحاً بتوقيت الإمارات".
وهبطت العقود الآجلة للذهب تسليم شهر ديسمبر بنسبة بلغت 0.25% تعادل 4.15 دولار لتصل إلى 1677 دولار للأونصة.
وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة بنسبة 0.15% إلى 19.58 دولار للأوقية، بينما نزل البلاتين بنسبة 0.82% إلى 896.45 دولار، في حين انخفض البلاديوم بنحو 1.31% إلى 2147.27 دولار.
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