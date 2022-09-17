يحدث عجز الميزانية عندما تتجاوز النفقات الإيرادات.

ويستخدم مصطلح عجز الميزانية بشكل شائع للإشارة إلى الإنفاق الحكومي بدلاً من الشركات أو الأفراد.

ويؤثر عجز الميزانية على الدين القومي.

وعندما يتم تحديد عجز في الميزانية، تتجاوز المصروفات الجارية مبلغ الدخل المستلم من خلال العمليات القياسية.

ولتصحيح عجز الميزانية في دولة ما، والذي يشار إليه غالباً بالعجز المالي، قد تقوم الحكومات بخفض بعض النفقات أو زيادة الأنشطة المدرة للدخل.

ويمكن أن يؤدي عجز الميزانية إلى مستويات أعلى من الاقتراض، أو دفع فوائد أعلى، ما سيؤدي إلى انخفاض الإيرادات خلال العام التالي.

وعكس عجز الميزانية هو فائض الميزانية، فعندما يحدث فائض تتجاوز الإيرادات النفقات الجارية، وتؤدي إلى زيادة الأموال التي يمكن تخصيصها بشكل أكبر.

وعندما تتساوى التدفقات الداخلة مع التدفقات الخارجة تعتبر الميزانية متوازنة.