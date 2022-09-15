أدوبي لبرامج الكمبيوتر تعتزم شراء "فيجما" وتتوقع أرباحا قوية في الربع الأخير

أعلنت شركة أدوبي سيستمز الأمريكية متعددة الجنسيات لبرامج الكمبيوتر اليوم الخميس تسجيل أرباح ضعيفة في الربع الثالث من العام، لكنها أصدرت توقعات بتحقيق أرباح في الربع الأخير تتجاوز توقعات السوق.

وبشكل منفصل، أعلنت أدوبي أنها دخلت في اتفاق اندماج نهائي للاستحواذ على فيجما، وهي منصة تصميم تعاوني لأول مرة على شبكة الانترنت، بحوالي 20 مليار دولار نقدا وفي شكل أسهم.

وخلال تعاملات ما قبل فتح بورصة ناسداك لأسهم التكنولوجيا، خسر سهم أدوبي حوالي 5ر8% ليصل إلى 340 دولارا.

وبالنسبة للربع الأخير من العام، توقعت الشركة أن تبلغ ربحية السهم حوالي 44ر2 دولار والأرباح المعدلة للسهم 50ر3 دولار. ومن المتوقع أن تصل الإيرادات الكلية نحو 52ر4 مليار دولار.

وكان محللون يتوقعون في المتوسط أن تبلغ أرباح السهم 45ر3 دولار لذلك الربع السنوي مع تحقيق عائدات قدرها 58ر4 مليار دولار. لكن، عادة ما تستبعد تقديرات المحللين بنودا خاصة.

ومن المتوقع أن تكتمل صفقة الاستحواذ على فيجما في عام 2023، حيث تنتظر الحصول على موافقات تنظيمية مطلوبة، واستيفاء شروط إتمام أخرى، بما في ذلك موافقة مساهمي فيجما.