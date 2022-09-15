الأسهم الأوروبية تصعد في مستهل تعاملاتها

ارتفعت مؤشرات أسواق الأسهم الأوروبية في مستهل تداولات اليوم.

وبحلول الساعة 12:19 ظهراً بتوقيت الإمارات، ارتفع مؤشر "ستوكس 600" الأوروبي بنسبة 0.36% أو ما يعادل 1.51 نقطة ليصل عند مستوى 419.02 نقطة.

و صعد مؤشر "داكس" الألماني بنسبة 0.44% أو ما يوازي 56.8 نقطة ليصل إلى 13084.8 نقطة، فيما زاد مؤشر "كاك 40" الفرنسي نحو 8.9 نقطة أو ما نسبته 0.14% ليصل إلى 6231.4 نقطة.

و نما مؤشر "فوتسي 100" البريطاني بنحو 0.49 نقطة أو ما نسبته 35.66% ليصل إلى مستوى 7312.55 نقطة.