أسعار الذهب تتراجع عالمياً بأكثر من 3 دولارات

تراجعت أسعار الذهب العالمية خلال تداولات اليوم، لتفقد أكثر من 3 دولارات في المعاملات الفورية.

ووفقا لبيانات الأسواق العالمية، انخفضت أسعار المعدن الأصفر في المعاملات الفورية بنسبة 0.18% أو ما يعادل 3.09 دولار لتصل إلى 1721.63 دولار للأونصة، وذلك بحلول الساعة "08:54 صباحاً بتوقيت الإمارات".

ونزلت العقود الآجلة للذهب تسليم شهر ديسمبر بنسبة بلغت 0.5% تعادل 8.65 دولار لتصل إلى 1731.95 دولار للأونصة.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة بنسبة 1.17% إلى 19.62 دولار للأوقية، بينما هبطت البلاتين بنسبة 0.62% إلى 896.8 دولارا، في حين انخفض البلاديوم بنحو 4.13% إلى 2177.02 دولار.