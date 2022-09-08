أسعار الذهب العالمية تصعد هامشيا
ارتفعت أسعار الذهب العالمية بنحو هامشي خلال تداولات اليوم، بعد أن كانت متراجعة في التعاملات المبكرة.
ووفقا لبيانات الأسواق العالمية، زادت أسعار المعدن الأصفر في المعاملات الفورية بنسبة 0.03% أو ما يعادل 0.58 دولار إلى 1718.88 دولار للأونصة، وذلك بحلول الساعة "01:18 مساءً بتوقيت الإمارات".
وصعدت العقود الآجلة للذهب تسليم شهر ديسمبر بنسبة بلغت 0.12% تعادل 2.05 دولار لتصل إلى 1729.95 دولار للأونصة.
وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة بنسبة 1.42% إلى 18.52 دولار للأوقية، بينما زاد البلاتين بنسبة 1.49% إلى 859.55 دولار، ونما البلاديوم بنحو 1.1% ليبلغ 2045.03 دولار.
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