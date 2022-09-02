أسعار الذهب تصعد عالمياً بأكثر من 3 دولارات

ارتفعت أسعار الذهب العالمية خلال تداولات اليوم، لتربح أكثر من 3 دولارات مرتدة من أدنى مستوياتها منذ نحو شهر.

ووفقا لبيانات الأسواق العالمية، زادت أسعار المعدن الأصفر في المعاملات الفورية بنسبة 0.23% أو ما يعادل 3.9 دولاراً إلى 1701 دولار للأونصة، وذلك بحلول الساعة "10:07 صباحاً بتوقيت الإمارات".

وصعدت العقود الآجلة للذهب تسليم شهر ديسمبر بنسبة بلغت 0.18% تعادل 3.25 دولار لتصل إلى 1712.55 دولار للأونصة.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة بنسبة 0.32% إلى 17.72 دولار للأوقية، وزاد البلاديوم بنحو 1.46% إلى 2031.28 دولار، بينما انخفض البلاتين بنسبة 0.21% إلى 806.6 دولار.