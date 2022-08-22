تراجع جماعي لمؤشرات الأسواق الأوروبية

شهدت مؤشرات أسواق الأسهم الأوروبية تراجعا جماعيا خلال تداولات اليوم وحقق مؤشر "داكس" الألماني أكبر وتيرة انخفاض.

وانخفض مؤشر "يورو ستوكس 50" بنسبة 1.35% ما يعادل 47.97 نقطة ليبلغ مستوى 3682.35 نقطة، وذلك وفقا لبيانات الأسواق الأوروبية.

وهبط مؤشر "كاك 40" الفرنسي نحو 76.32 نقطة أو ما نسبته 1.17% ليصل إلى 6416.99 نقطة، وتراجع مؤشر "داكس" الألماني بنسبة 1.47% ما يوازي 199.25 نقطة ليبلغ مستوى 13345.27 نقطة.

في حين تراجع مؤشر "فوتسي 100" البريطاني بنحو 22.29 نقطة أو ما نسبته 0.3% ليصل إلى مستوى 7528.37 نقطة، وانخفض مؤشر "ستوكس 600" الأوروبي بنسبة 0.76% أو ما يعادل 3.33 نقطة ليصل عند مستوي 434.04 نقطة.