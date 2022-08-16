تراجع قياسي في قيمة الأجور الفعلية في بريطانيا في ظل ارتفاع التضخم

أظهرت بيانات رسمية تراجعا قياسيا في القيمة الفعلية لأجور العمال البريطانيين في ظل ارتفاع التضخم.

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا" عن مكتب الإحصاءات الوطنية القول إن الأجور الإجمالية، باستثناء المكافآت، ارتفعت بنسبة 7ر4% خلال الأشهر الثلاثة حتى يونيو. وكان المحللون يتوقعون ارتفاع الأجور بـ 5ر4% .

يأتي ذلك بينما سجل التضخم في أسعار المستهلكين أعلى مستوى له في 40 عاما عند 4ر9% في يونيو، ومن المتوقع أن يصل إلى ذروته عند نحو 11% في وقت لاحق من هذا العام.

وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن أخذ بيانات التضخم في الاعتبار يعني انخفاضا بنسبة 1ر4% في الأجور الفعلية للموظفين، ما يمثل أكبر تراجع منذ بدء السجلات في عام 2001.

كما أظهرت الأرقام الرسمية أن عدد العاملين المدرجين على كشوفات الرواتب في المملكة المتحدة ارتفع بـ 73 ألفا بين يونيو ويوليو إلى 7ر29 مليون.

وارتفعت البطالة إلى 8ر3% خلال هذا الربع مقابل 7ر3% في الربع السابق.