الأسهم الأوروبية تستهل تعاملاتها في المنطقة الخضراء



ارتفعت أسواق الأسهم الأوروبية خلال تداولات اليوم، وشهدت صعودا جماعيا للمؤشرات بقيادة مؤشر "فوتسي" البريطاني. وصعد مؤشر "ستوكس 600" بنسبة 0.19% ما يعادل 0.82 نقطة ليبلغ مستوى 443.17 نقط، وذلك وفقا لبيانات الأسواق الأوروبية.

وزاد مؤشر "يورو ستوكس 50" بنسبة 0.25% توازي 9.49 نقطة ليصل إلى 3799.11 نقطة؛ وارتفع مؤشر "كاك 40" الفرنسي نحو 15.18نقطة أو ما نسبته 0.21% ليصل إلى 6584.05 نقطة.

وصعد مؤشر "داكس" الألماني بنسبة 0.27% ما يوازي 36.27 نقطة ليبلغ مستوى 13852.88نقطة؛ ونما مؤشر "فوتسي 100" البريطاني بنحو 19.57 نقطة أو ما نسبته 0.3% ليصل إلى مستوى 7529.18 نقطة.