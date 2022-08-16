الأسهم اليابانية تتراجع عن أعلي مستوياتها في 7 أشهر

انخفضت مؤشرات الأسهم اليابانية بنحو هامشي في ختام تعاملات اليوم، بعد صعودها في الجلسة الماضية لأعلى مستوياته في 7 أشهر.

وأغلق مؤشر نيكاي في بورصة طوكيو للأوراق المالية متراجعاً بنسبة 0.01% أو ما يعادل 2.87 نقطة ليصل إلى 28868.91 نقطة.

وهبط مؤشر توبكس الأوسع نطاقا بنسبة 0.15% توازي 3 نقاط ليغلق عند مستوى 1981.96 نقطة.

في سياق متصل، تباين أداء مؤشرات الأسهم الصينية مع ارتفاع مؤشر "إي إس آي" المركب ببورصة شنغهاي بنحو 1.8 نقطة أو ما نسبته 0.05% ليقفل عند 3277.88 نقطة، فيما انخفض مؤشر هانج سينج الصيني بنسبة 1.19% توازي 240.95 نقطة ليصل إلى مستوى 19799.91 نقطة.

وصعد مؤشر بورصة بومباي سينكس خلال التعاملات بنحو 339.71 نقطة أو ما نسبته 0.57% ليصل إلى 59803.15 نقطة.

