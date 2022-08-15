"نيكاي" الياباني يغلق عند أعلى مستوياته في 7 أشهر

ارتفعت مؤشرات الأسهم اليابانية في ختام تعاملات اليوم، مع صعود مؤشر نيكاي الياباني لأعلى مستوياته في 7 أشهر.

وأغلق مؤشر نيكاي في بورصة طوكيو للأوراق المالية مرتفعا بنسبة 1.14% أو ما يعادل 324.8 نقطة ليصل إلى 28871.78 نقطة. وصعد مؤشر توبكس الأوسع نطاقا بنسبة 0.6% توازي 11.78 نقطة ليغلق عند مستوى 1984.96 نقطة.

في سياق متصل، تراجع أداء مؤشرات الأسهم الصينية مع انخفاض مؤشر "إي إس آي" المركب ببورصة شنغهاي بنحو 0.8 نقطة أو ما نسبته 0.02% ليقفل عند 3276.09 نقطة، فيما انخفض مؤشر هانج سينج الصيني بنسبة 0.61% توازي 123.37 نقطة ليصل إلى مستوى 20052.25 نقطة.

وصعد مؤشر بورصة بومباي سينكس خلال التعاملات بنحو 130.18 نقطة أو ما نسبته 0.22% ليصل إلى 59462.78 نقطة.