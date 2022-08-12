مصر تطور 15 ميناء تجاريا على البحرين الأحمر والمتوسط

أعلنت مصر عن تطوير 15 ميناء تجاريا على البحرين الأحمر والمتوسط بالإضافة لقناة السويس .

وقال الفريق كامل الوزير وزير النقل المصري إنه سيتم تطوير هذه الموانىء في توقيت واحد وسيجري استكمال بقية الموانئ لاحقا آملا أن يتم الوصول بالموانئ المصرية إلى مصاف الموانئ العالمية بما ينعكس بالإيجاب على الاقتصاد المصري . وجرى التوقيع المبدئي لمشروعي: (إنشاء البنية الفوقية وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة للحاويات بميناء السخنة)، و(إنشاء البنية الفوقية وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة الحاويات برصيف 100 بالدخيلة).

وقال الوزير في مؤتمر صحفي عقده اليوم " كان لابد لنا أن نستغل هذا الموقع الفريد ونحقق أقصى استفادة من الموانئ المصرية بعد تطويرها وتأهيلها من خلال إقامة أرصفة ومحطات بأعماق كبيرة تسمح بتراكي ودخول السفن بأكبر الحمولات، بالإضافة إلى ربط هذه الموانئ ببعضها بوسائل اتصال حديثة وسريعة، وفي هذا الصدد ننفذ الان القطار الكهربائي السريع من خلال شركة "سيمنس" وتحالف شركات مصرية .

وأضاف أن القطار السريع سيصل بين ميناء السخنة على البحر الأحمر وميناءي الإسكندرية والدخيلة حتى مطروح.

وأوضح ان الموانئ الجافة والمناطق اللوجستية التي نقوم بإنشائها حاليا في (العاشر من رمضان)، و(السادات) على بعد 2 كم من خط القطار السريع، وتلك التي تقام في مدينة (السادس من أكتوبر) على بعد 12 كم من خط القطار السريع، سيتم ربطها بأهم ميناءين على البحرين الأحمر والمتوسط وهما : "السخنة" و"الدخيلة".

وقال " من خلال التعاون مع الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والهيئة العامة لميناء الإسكندرية، ومن خلال الموانئ الجافة والمناطق اللوجستية وعبر القطار السريع، نستطيع إنشاء المحور اللوجيستي السخنة/ الدخيلة".