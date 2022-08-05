تراجع معدلات التوظيف في بريطانيا إلى أدنى مستوياتها

ذكرت شركات توظيف في بريطانيا أن معدلات التوظيف في البلاد تراجعت إلى أدنى معدلاتها خلال 17 شهرا، مع اتجاه الأعمال إلى توخي الحذر بشأن الآفاق الاقتصادية.

وذكر اتحاد التوظيف والعمل وشركة "كيه.بي.إم.جي" للاستشارات الإدارية أن معدلات الطلب على العمالة الدائمة والمؤقتة استمرت في التباطؤ، وتراجعت فرص العمل الجديدة إلى أدنى معدلاتها خلال 17 شهرا.

وفي ظل التوقعات بشأن ارتفاع التضخم إلى أكثر من عشرة بالمئة في وقت لاحق هذا العام، تشعر الشركات بقلق متزايد بشأن المستقبل، كما أن ارتفاع التكاليف يلقي بظلاله على سلوكيات المستهلكين، ويرفع مخاطر الركود الاقتصادي خلال العام الجاري.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن كلير وارنرز، رئيس قسم التعليم والمهارات والانتاجية لدى شركة كيه.بي.إم.جي، قولها إنه "بالنظر إلى تحديات الآفاق الاقتصادية، فإن أصحاب العمل يشعرون بالتردد حيال خطط التوظيف".

وأضافت أن "نقص المرشحين المناسبين لشغل الوظائف وتراجع المهارات في معظم القطاعات بشكل عام يؤدي إلى ارتفاع الرواتب المبدئية".