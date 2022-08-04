ارتفاع طفيف في طلبات إعانة البطالة الجديدة بالولايات المتحدة

أظهر تقرير نشرته وزارة العمل الأمريكية اليوم الخميس أن طلبات إعانة البطالة الجديدة سجلت ارتفاعا طفيفا في الأسبوع الذي انتهى في الثلاثين من يوليو.

وأظهر التقرير ارتفاع الطلبات إلى 260 ألفا، بارتفاع بستة آلاف، عن المستوى المعدل للأسبوع السابق عند 254 ألفا.

وكان الخبراء يتوقعون ارتفاع عدد الطلبات الجديدة إلى 259 ألفا مقابل الـ 256 ألفا التي كان جرى الإعلان عنها في البداية للأسبوع السابق.