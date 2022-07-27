أسعار الذهب ترتفع عالمياً وتعوض خسائرها الصباحية

المصدر: أبوظبي -وام

صعدت أسعار الذهب العالمية خلال تعاملات اليوم، بعد أن كانت متراجعة بنحو طفيف في المعاملات الصباحية.

ووفقا لبيانات الأسواق العالمية، ارتفعت أسعار المعدن الأصفر في المعاملات الفورية بنسبة 0.26 % أو ما يعادل 4.35 دولار إلى 1721.58 دولار للأونصة، وذلك بحلول الساعة " 01:52 مساءً بتوقيت الإمارات ".

وزادت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.12% أو ما يعادل 2.2 دولار لتصل إلى 1719.65 دولار للأونصة.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، زاد البلاتين 0.22% إلى 866.3 دولار، وارتفع البلاديوم بنسبة 0.24% إلى 2016 دولار، وصعدت الفضة بنسبة 0.55% إلى 18.63 دولار للأوقية.

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