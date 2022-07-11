تراجع طفيف في أسعار الذهب

المصدر: أبوظبي - وام

تراجعت أسعار الذهب عالمياً بنحو طفيف في تداولات اليوم، فيما استقرت أسعار الدولار الأمريكي قرب أعلي مستوياتها في 20 عاماً.

وبحلول الساعة "03:07 مساء بتوقيت الإمارات"، انخفضت أسعار المعدن الأصفر في المعاملات الفورية بنسبة 0.33% إلى 1736.69 دولار للأونصة فيما نزلت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.42% إلى 1735.05 دولار للأونصة.

وتأثرت أسعار الذهب بشدة مع تأثر شهية المستثمرين تجاه المعدن الأصفر بعد الارتفاع الكبير في سعر الدولار الأمريكي الذي بات ملاذا مفضلا للمستثمرين للتحوط من مخاوف الركود المحتمل من جراء تحرك البنوك المركزية الكبرى حول العالم لرفع أسعار الفائدة للسيطرة على معدلات التضخم.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة بنسبة 0.28% إلى 19.18 دولار للأوقية، وتراجع البلاديوم بنسبة 1% إلى 2137.5 دولار، ونزل البلاتين 01.72% إلى 867.65 دولار.

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