اليورو بأدنى مستوى في 20 عاماً

المصدر: برلين - وام

هبط اليورو لأدنى مستوى في 20 عاما واقترب من مستوى التعادل مع الدولار اليوم بفعل مخاوف بأن أزمة طاقة ستدفع المنطقة إلى ركود، فيما تلقت العملة الأمريكية دعما من توقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي سيرفع أسعار الفائدة بوتيرة أسرع وأقوى من أقرانه.

وهبط اليورو 1.29 بالمئة إلى 1.0056 مقابل الدولار، وهو أضعف مستوى له منذ ديسمبر 2002 . وبالمقابل ارتفع الدولار واحدا بالمئة أمام سلة من العملة الرئيسية ليصل مؤشره إلى 108.14، وهو أقوى مستوى له منذ أكتوبر 2002

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