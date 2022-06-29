بحلول 2035.. حظر بيع السيارات الجديدة العاملة بمحركات حرارية في أوروبا

المصدر: لوكسمبورغ - أ ف ب

وافقت الدول الـ27 الأعضاء في الاتّحاد الأوروبي، فجر اليوم، على حظر بيع السيارات الجديدة العاملة بالمحركات الحرارية اعتباراً من 2035، وذلك في إطار المساعي الرامية لخفض انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون من السيارات الجديدة في أوروبا إلى الصفر.

وهذا المشروع الذي كانت المفوّضية الأوروبية كشفت النقاب عنه في يوليو 2021 يعني عملياً فرض حظر في دول الاتّحاد كافة على بيع السيارات الجديدة المزوّدة محرّكات تعمل على البنزين أو الديزل، والانتقال تالياً إلى المحركات الكهربائية، علماً بأنّ القرار الصادر الأربعاء يلحظ إمكانية النظر في المستقبل في ما إذا كان سيتمّ السماح بالمحركات العاملة بالتكنولوجيات البديلة مثل الوقود الاصطناعي والمحركات الهجينة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news