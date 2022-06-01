مع ارتفاع تكاليف الوقود.. ألمانيا تخفض أسعار تذاكر النقل العام

المصدر: برلين -د ب أ

يمكن للملايين في ألمانيا الآن الحصول على خصومات غير مسبوقة على وسائل النقل العام تهدف إلى تشجيع المزيد من الأشخاص على إجراء تغيير دائم في عادات سفرهم وسط ارتفاع تكاليف الوقود.

واعتبارا من اليوم، يمكن لأي شخص شراء تذكرة شهرية بقيمة 9 يورو (66ر9 دولار) مما يسمح باستخدام غير محدود لخدمات الحافلات والقطارات المحلية والإقليمية في ألمانيا. وستكون التذكرة متاحة أيضا لشهري يوليو ، أغسطس ، على الرغم من أنه من المتوقع أن تكون القطارات على وجه الخصوص مزدحمة للغاية نتيجة لذلك.

وفي الوقت نفسه، يجرى تخفيض الضرائب الألمانية على الوقود للوصول إلى أدنى مستوى يسمح به قانون الاتحاد الأوروبي بحلول نهاية أغسطس في محاولة لخفض الأسعار.

ومن المتوقع أن ينخفض سعر البنزين بنحو 35 سنتا للتر الواحد، في حين أنه من المرجح أن تنخفض تكلفة الديزل بنحو 17 سنتا.

وتأتي هذه الخطوة، التي ستكلف الحكومة الاتحادية مليارات الدولارات من الإيرادات الضريبية المفقودة، استجابة لارتفاع أسعار الطاقة وتهدف أيضا إلى دعم الركاب.

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