الذهب يرتفع مع زيادة الإقبال عليه بفعل تراجع الدولار

المصدر: عواصم - رويترز

تعززت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء مع تراجع الدولار الأمريكي إلى أدنى مستوى له في شهر للجلسة الثانية على التوالي، مما يجعل المعدن الأصفر المسعر بالدولار أقل تكلفة للمشترين في الخارج.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1858.19 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0757 بتوقيت جرينتش، بعد أن ارتفع إلى أعلى مستوى منذ التاسع من مايو عند 1865.29 دولار أمس الاثنين.

وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 1854.40 دولار.

ويتراجع الدولار، وهو أحد الملاذات الآمنة المنافسة للذهب، على نطاق واسع جنبا إلى جنب مع انخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية من مستويات هي الأعلى في سنوات مع التيسير القوي من مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بينما نزل البلاتين 0.2 بالمئة وزاد البلاديوم 1.4 بالمئة.

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