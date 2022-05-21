أول رحلة داخلية لشركة طيران سعودية بطاقم من النساء

المصدر: الرياض - أ ف ب

أتمت شركة طيران سعودية أول رحلة لها في تاريخ المملكة بطاقم جميعه من النساء، وفق ما أفاد مسؤولون السبت، في خطوة وصفتها بأنها حدث مهم على طريق تمكين النساء في السعودية.

وأقلعت رحلة شركة "فلاي أديل" المنخفضة التكلفة والتابعة للخطوط الجوية السعودية من العاصمة الرياض متوجهة إلى جدة الخميس، وفق ما أفاد المتحدث باسم الشركة عماد اسكندراني.

وأفاد اسكندراني أن "غالبية" طاقم الطائرة المؤلف من سبعة أشخاص كن من النساء، بما في ذلك مساعدة قائد الطائرة، ما عدا الكابتن التي كانت امرأة أجنبية.

وأثنت الهيئة العامة للطيران المدني في السعودية التي أكدت إعلان شركة "فلاي أديل" السبت على توسع دور النساء في قطاع الطيران في السنوات الأخيرة.

وعام 2019 أعلنت الهيئة عن أول رحلة طيران بين طاقمها مساعدة سعودية لقائد الطائرة.

وتشمل الأهداف السعودية لقطاع الطيران والمندرجة في إطار إصلاحات رؤية 2030 زيادة حركة المسافرين سنوياًَ بأكثر من ثلاثة أضعاف إلى 300 مليون مسافر بنهاية العقد الحالي.

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