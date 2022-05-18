الدولار يرتفع بعد تشديد السياسة النقدية في أمريكا

المصدر: متابعات - الامارات اليوم

ارتفع الدولار اليوم بعد يوم من تكبده أكبر خسارة في أكثر من شهرين بعد أن أكد رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي جيروم باول انتهاج سياسة نقدية أكثر تشددا مع سعي البنك المركزي الأمريكي لاحتواء التضخم المتصاعد.

وتعهد باول بأن يرفع البنك المركزي سعر الفائدة بقدر ما يتطلبه الأمر، بما في ذلك تجاوز مستوى الحياد، من أجل احتواء التضخم الذي قال إنه يهدد ركائز الاقتصاد.

ومستوى الحياد هو سعر الفائدة الذي لا يكون محفزا أو مقيدا للنشاط الاقتصادي.

وبحلول الساعة 0810 بتوقيت جرينتش ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي 0.3 بالمئة إلى 103.59 بعد أن بلغ أدنى مستوياته في أسبوعين في وقت سابق إثر انخفاضه أمس الثلاثاء بنسبة 0.9 بالمئة.

وتراجع اليورو 0.3 بالمئة إلى 1.0516 دولار محولا اتجاهه بعد ارتفاعه في وقت سابق إلى أعلى مستوياته في أسبوع بعد يوم من قول كلاس نوت عضو مجلس البنك المركزي الأوروبي إن زيادة الفائدة الأوروبية 50 نقطة أساس في يوليو تموز أمر وارد إذا واصل التضخم ارتفاعه.

وهبط سعر الجنيه الاسترليني 0.7 بالمئة إلى 1.2406 دولار بعد أن أظهرت بيانات ارتفاع التضخم البريطاني إلى تسعة بالمئة الشهر الماضي.

وارتفع الين 0.1 بالمئة إلى 129.14 ين للدولار مستقرا على مستوى أعلى قليلا من أدنى مستوياته في 20 عاما الذي بلغه الأسبوع الماضي.

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